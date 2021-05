Liverpool z visoko zmago že na mestu, ki vodi v Ligo prvakov, poraz Tottenhama

Nogometaši Liverpoola so v predzadnjem krogu angleške Premier League s 3:0 slavili na gostovanju v Burnleyju, s čimer so se povzpeli na četrto mesto ligaške lestvice. To pa še – kot zadnje – prinaša mesto v Ligi prvakov za prihodnjo sezono. Poraz Tottenhama in zmaga upanja za Arsenal.

icon-expand Roberto Firmino FOTO: AP Na gostovanju pri Burnleyju so redsi zmagali s 3:0, s tem pa se po točkah izenačili z Leicesterjem, ker pa imajo boljšo razliko med danimi in prejetimi goli, so ga na četrtem mestu tudi prehiteli in se povsem približali vnovičnem nastopu v Ligi prvakov. V zadnjem krogu konec tedna bo Leicester gostil Tottenham, Liverpool pa Crystal Palace. Chelsea, ki ima na tretjem mestu točko pred obema točko prednosti, bo gostoval pri Aston Villi. Tako Liverpoolčani kot Burnley so imeli v prvem polčasu nekaj lepih priložnosti. Več varovanci Jürgena Kloppa, ki so v izdihljajih prvega dela tudi povedli. Andrew Robertson je z leve strani lepo zavrnil žogo v sredino, kjer je bil na pravem mestu Roberto Firmino. Tudi drugi gol je padel po akciji na levi strani, podajalec je bil Sadio Mane, strelec pa z glavoNathaniel Phillips. Slednji je bil najboljši igralec tekme, saj poleg doseženega gola še nekajkrat preprečil, da se mreža njegove ekipe ni zatresla. Se pa je še enkrat zatresla mreža domačih, tretji gol je dosegel Alex Oxlade-Chamberlain. icon-link Statistika tekme Burnley - Liverpool FOTO: Sofascore.com Izenačen tudi boj za konferenčno ligo

Tako kot je izenačen boj za uvrstitev v Ligo prvakov, je izenačen tudi boj za uvrstitev v konferenčno ligo. Velik spodrsljaj si je v njem na domačem igrišču privoščil Tottenham, ki je z 1:2 izgubil proti Aston Villi, uspešnejši je bil njegov mestni tekmec West Ham, ki je po preobratu s 3:1 ugnal West Bromwich Albion, s tem pa si je že zagotovil Evropo. Spodrsljaj Tottenhama sta izkoristila Arsenal in Everton, ki sta mu zdaj povsem za petami, tako da bo odgovor o zadnjem potniku v evropski tekmovanji odločal zadnji krog. Arsenal je v gosteh s 3:1 premagal Crystal Palace, zmagovita gola je dosegel v sodnikovem podaljšku, v katerem sta v polno zadela Gabriel Martinelli ter drugič na tekmi Nicolass Pepe. Everton je bil doma z golom Richarlisona z 1:0 boljši od Wolverhamptona. Z 1:0 je zmagal tudi Newcastle, boljši je bil od Sheffield Uniteda. Premier League, 37. krog, sredine tekme:

Everton- Wolverhampton Wanderers 1:0 (0:0)

Richarlison 48. Newcastle United - Sheffield United1:0 (1:0)

Willock 45+4.



Tottenham Hotspur - Aston Villa 1:2(1:2)

Bergwijn 8.; Reguilon 20./ag., Watkins 39. Crystal Palace - Arsenal 1:3 (0:1)

Benteke 62.; Pepe 35., 90+5., Martinelli 90+1. Burnley - Liverpool 0:3(0:1)

Firmino 43., Phillips 52., Oxlade-Chamberlain 88. West Bromwich Albion - West Ham United 1:3 (1:1)

