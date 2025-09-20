Liverpool tudi po 247. derbiju Merseyside ostaja 'stoodstoten'

Čeprav je letošnje prvenstvo začel bolje kot nekatere prejšnje, Evertonu niso pripisovali veliko možnosti, da bi lahko bil prvi, ki bi mestnemu tekmecu v letošnji sezoni odščipnil točko. Na Anfieldu je namreč na zadnjih 28 tekmah zmagal le enkrat, večinoma pa je tekme zapuščal sklonjenih glav. Tako je bilo tokrat, čeprav se ni pustil nadigrati. Reds niso blesteli, niso si pripravili veliko priložnosti, toda bili so učinkoviti. Oba gola so dosegli v prvem polčasu, oba po akcijah z desne strani igrišča. Junak tekme je bil Ryan Gravenberch, vknjižil je gol in podajo.

V deseti minuti je z natančnim volejem izkoristil podajo Mohameda Salaha, nato pa v 29. minuti asistiral Hugu Etikiteju, ki je žogo med nogama reprezentančnega vratarja Jordana Pickforda poslal v mrežo. V drugem delu so gosti zaigrali napadalneje, izvedli nekaj nevarnih akcij, a pripravili so si le eno veliko priložnost, to je v 58. minuti z močnim strelom uspešno zaključil Senegalec Idrissa Gana Gueye.

Izidi, 4. krog:

Liverpool - Everton 2:1 (2:0)

Gravenberch 10., Ekitike 29.; Gueye 58.