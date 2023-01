Liverpool ubežal izpadu iz FA pokala zaradi slabo nameščenih kamer za VAR

Preobrat, izenačenje in kaos

Predzadnja ekipa angleškega prvenstva je sinoči v pokalnem tekmovanju gostovala v mestu Beatlov. Vloga favorita je seveda pripadla domačim, a sledil je šok v 26. minuti, ko je Goncalo Guedes izkoristil gromozansko napako vratarja Alissona in povedel Wandererse v vodstvo. Še pred odmorom je po podaji Trenta Alexander-Arnolda izenačil Darwin Nunez, no v drugem polčasu pa smo spremljali obratno sliko. Mohamed Salah je v 52. minuti zadel za vodstvo Redsov, ki ga je v 66. minuti izničil Hwang Hee-Chan. Nato pa se začne šov v režiji moderne tehnologije in venomer presenetljivega načina odločanja angleških sodnikov. V 82. minuti je Matheus Nunes poslal predložek iz kota, žogo pa mu je po gneči v kazenskem prostoru z glavo vrnil Hwang Hee-Chan, pri čemer pa naj bi bil po oceni stranskega sodnika Nunes v prepovedanem položaju. Iz drugega predložka je padel zadetek, ki pa so ga možje v črnem zelo pozno razveljavili in čakali na pregled posnetka v sobi za VAR. No tu pa se stvar zaplete, saj Portugalca enostavno ni v kadru, ki ga pokriva edina kamera, s katere bi bilo možno razbrati, ali je bil Nunes v trenutku podaje Hee-Chana v ofsajdu. S posnetki navijačev s tribune, je možno ugotoviti, da je bil Nunes v tistem momentu v dovoljenem položaju. Povsem razumljivo je živce izgubil tudi strateg Wolvesov Julen Lopetegui, a to je bila le ena številnih spornih situacij na obračunu. Ob zadetku Salaha za vodstvo gostiteljev je bil namreč Egipčan v prepovedanem položaju, glavni sodnik Andy Madley pa je bil mnenja, da je bil Totijev poskus izbijanja žoge, ki je kasneje prišla do strelca, namera podaje... Že po stari navadi se Volkovi lahko pritožujejo v nedogled, stvari pa se najbrž ne bodo spremenile.