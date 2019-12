Liverpool ugnal Flamengo in prišel do naslova klubskega svetovnega prvaka

Nogometaši Liverpoola so po podaljšku prišli do naslova klubskih svetovnih prvakov. V finalu so bili z 1:0 boljši od brazilskega Flamenga, ki je favoriziranim Redsom nudil dostojen odpor. V 99. minuti je edini zadetek na tekmi dosegel Roberto Firmino, redsi pa so tako postali drugi angleški klub v zgodovini tekmovanja z lovoriko.

Roberto Firmino je odločil polfinale kot tudi finale klubskega svetovnega prvenstva. FOTO: AP Tekmo je bolje začel Liverpool, ki je v uvodu hitro sprožil tri strele, ki pa so bili nenatančni. Pozneje pa so se jim enakovredno zoperstavili tudi Brazilci, ki so prav tako imeli nekaj obetavnih akcij, ki pa se niso končale z zadetkom. V 47. minuti so imeli Angleži dotlej najlepšo priložnost, ko je bil sam pred vrati Roberto Firmino, a je zadel le vratnico. V 50. minuti je imel lepo priložnost tudi Mohamed Salah, na drugi strani pa je Gabriel Barbosapovzročil veliko dela Liverpoolovemu čuvaju mreže Alissonu Beckerju. Ta je moral posredovati tudi v 69. minuti po novem Barbosovem poskusu. V 76. minuti so sodniki zaradi prepovedanega položaja razveljavili zadetek Salaha, deset minut pozneje je streljal tudi Jordan Henderson, novo razburjenje pa je sledilo že globoko v sodniškem dodatku, ko so sodniki najprej pokazali na belo točko zaradi prekrška nad Sadiom Manejem na robu kazenskega prostora, po pregledu z VAR pa so dosodili, da prekrška in posledično najstrožje kazni ni bilo. So pa Liverpoolčani povedli v 99. minuti, protinapad je unovčil Firmino, ki je iz igre vrgel tako enega branilca kot tudi vratarja Flamenga Diega Alvesa. Ta je moral še dvakrat posredovati takoj zatem ter tudi v 115. minuti po prostem strelu Trenta Alexander-Arnolda. Na drugi strani je imel Lincoln v 119. minuti možnost, da tekmo še podaljša v enajstmetrovke, vendar je 19-letnik meril čez gol. "Lahko bi dali še kakšen gol več"

Liverpool je tako postal drugi angleški klub z naslovom svetovnega klubskega prvaka, leta 2008 se je namreč lovorike veselil veliki angleški tekmec Manchester United. "Bila je zanimiva tekma. Prepričan sem, da je bilo zanimivo gledati vse skupaj, igrali smo dobro in pokazali tudi močno mentalno pripravljenost. Lahko bi dali še kakšen gol več. Sicer sem zadovoljen s predstavo v tako zahtevnih pogojih," je po tekmi dejal kapetan Henderson in zaključil: "Že pred časom smo našli pravo pot. Kar nekajkrat smo že zatresli mrežo v zadnjih minutah, upamo, da tako ostane. Še naprej bomo trdo garali, da svojo igro še izboljšamo."

Potek tekme Tretje mesto je osvojil mehiški Monterrey, potem ko je v malem finalu v Dohi po enajstmetrovkah premagal savdski Al-Hilal s 3:2 (2:2, 0:1). V tekmi za tretje mesto je Savdijce v vodstvo popeljal Carlos Eduardo v 35. minuti,Arturo Gonzalez je izenačil v 56. minuti, Mehičanom pa je v 61. minuti vodstvo priigral Maximiliano Meza. Pet minut pozneje je Al-Hilal znova poravnal izid, za 2:2 je zadel Bafetimbi Gomis. Ker do konca rednega dela zadetkov ni več bilo, so sledile enajstmetrovke, Monterrey je zadel štiri od petih, Al-Hilal pa tri. Odločilno je zabil Luis Cardenas. Končno peto mesto je osvojil Esperance de Tunis, ki je s 6:2 odpravil domači Al-Sadd.