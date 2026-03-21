Liverpool utrpel boleč poraz na gostovanju pri Brightonu

Po zmagi na domačem Anfieldu proti turškemu Galatasarayju, ki je Liverpoolu prinesla napredovanje med najboljših osem, Redsi nadaljujejo s slabimi predstavami v angleški Premier ligi. Na stadionu Amex jih je premagal Brighton, ki je slavil z 2:1.
Težave Arneja Slota so se začele že v 8. minuti, ko je igrišče v bolečinah zapustil eden najboljših igralcev Liverpoola v tej sezoni Hugo Ekitike. Že manj kot 10 minut kasneje so domači povedli. Zimzeleni Danny Welbeck je na drugi vratnici z glavo žogo preusmeril v gostujoči gol in poskrbel za slavje domačih navijačev.
V 30. minuti je napako domačega branilca Lewisa Dunka izkoristil madžarski branilec Liverpoola Miloš Kerkez in poravnal izid. V drugem polčasu je znova zablestel Welbeck. Jack Hinshelwood je ušel Virgilu van Dijku in podal nekdanjemu angleškemu reprezentantu, ki je dosegel svoj drugi zadetek na tekmi.
Izidi angleške Premier lige, 21. marec:
Brighton - Liverpool 2:1 (1:1)
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.