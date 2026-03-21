Liverpool utrpel boleč poraz na gostovanju pri Brightonu

Po zmagi na domačem Anfieldu proti turškemu Galatasarayju, ki je Liverpoolu prinesla napredovanje med najboljših osem, Redsi nadaljujejo s slabimi predstavami v angleški Premier ligi. Na stadionu Amex jih je premagal Brighton, ki je slavil z 2:1.

Težave Arneja Slota so se začele že v 8. minuti, ko je igrišče v bolečinah zapustil eden najboljših igralcev Liverpoola v tej sezoni Hugo Ekitike. Že manj kot 10 minut kasneje so domači povedli. Zimzeleni Danny Welbeck je na drugi vratnici z glavo žogo preusmeril v gostujoči gol in poskrbel za slavje domačih navijačev.