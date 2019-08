Liverpool v težavah: 35-letni veteran na pomoč že v Istanbulu

Alisson Beckerje moral igro proti Norwich Cityju na Anfieldu, kjer je Liverpool nato zanesljivo slavil s 4:1, zapustiti v 39. minuti, zamenjal pa ga je novinec Adrian.

"To ni preveč 'kul'. Gre za poškodbo mečne mišice, zaradi katere bo Alisson kar nekaj časa odsoten,"je v svojem slogu komentiral Jürgen Klopp, ki ga že v sredo (prenos ob 20.40 na Kanalu A in VOYO) z varovanci čaka nov obračun za naslov v evropskih tekmovanjih. Liverpoolčani, osvajalci zadnjega naslova v Ligi prvakov, se bodo za superpokal Evropske nogometne zveze (Uefa) pomerili z londonskim tekmecem Chelseajem.

ALISSON

V klub se vrača stari znanec

Kratkoročno pogodbo naj bi zaradi težav v vratih zdaj s klubom z Anfielda podpisal izkušeni Andy Lonergan. 35-letnik je v karieri branil barve številnih (predvsem) drugoligaških klubov, denimo Preston North Enda, Wycombe Wanderersov, Swindon Towna, Leeds Uniteda, Bolton Wanderersov, Fulhama, Wolverhampton Wanderersov in Middlesbrougha, ki ga je lani posodil tretjeligašu Rochdalu. Alisson je bil seveda eden ključnih posameznikov minule sezone, ki je takoj po njegovem prestopu iz vrst italijanske Rome prinesla zmago v Ligi prvakov in drugo mesto v Premier League.

VERJETNOST

"Ne želim natančno napovedovati, kdaj se bo vrnil. Nekaj tednov bo gotovo potrebnih, morali bomo videti,"še pravi Klopp."Že sem videl naslove 'šest tednov' in takšne reči, toda 'Ali' v svoji karieri ni bil veliko poškodovan, zato bi rad malce počakal in videl, kako se bo zdaj razvijal v tem procesu, a naslednjih nekaj tednov nanj ne bomo mogli računati."

'Ima briljanten karakter'

Lonergan bi se lahko na Anfield iz Middlesbrougha preselil brez odškodnine, že pa je treniral z Liverpoolom na pripravah, ko je zaradi odsotnosti Beckerja (pripravam se je priključil med zadnjimi zaradi nastopov na Copi Americi) menjavo potreboval Simon Mignolet. A Belgijca ni več v klubu, edini preostali vratar v kadru pa je Caoimhin Kelleher, ki pa še ni okreval po poškodbi zapestja, medtem ko je Kamil Grabarado konca sezone posojen drugoligašu Huddersfield Townu. Lonergan naj bi že sedel na klopi za sredino superpokalno tekmo s Chelseajem v Istanbulu.

"Situacija s poškodbami je bila pred nekaj tedni še težja, toda Kelleher zdaj dela zadnje korake do popolnega povratka,"je optimističen Klopp. "A jasno je, da moramo poiskati rešitev na kratki rok, to pa bo, če se nič ne zgodi od zdaj do takrat, Andy Lonergan. Bil je z nami, ima briljanten karakter, res je prijeten fant in zelo nam je pomagal na pripravah, zdaj pa smo se odločili, da bomo delali skupaj."