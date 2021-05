Liverpool v velikem derbiju nadigral Manchester United

Tekma bi morala biti že 2. maja, a so jo zaradi nasilnih protestov domačih navijačev proti vodstvu kluba prestavili. Tudi tokrat so se navijači Uniteda zbrali pred stadionom, celo blokirali prihod avtobusu tekmecev, a so organizatorji s pomočjo policije težave rešili.

Derbi je sicer povsem upravičil svoj naziv. Ekipi sta pokazali odlično predstavo, si priigrali veliko priložnosti, dosegli pa tudi šest golov. Tako pri številu priložnosti kot pri številu golov so prednjačili varovanci Jürgena Kloppa, ki so se pobrali po šoku v deseti minuti. Takrat je Bruno Fernandes streljal, Nathaniel Phillips je pred svojim vratarjem nespretno reagiral in žogo poslal v mrežo.

Toda Phillips se je za napako oddolžil. Prvo je kazalo, da se bo že v 29. minuti, ko je sodnik po startu nad njim že dosodil enajstmetrovko, a nato po ogledu VAR-a odločitev preklical, nato pa je v 34. minuti podal do Dioga Jote, ki je izid izenačil. Že pred odhodom na odmor, v sodniškem podaljšku, je Liverpool tudi povedel. Trent Alexander-Arnold je z desne strani izvedel prosti strel, po njegovi podaji je žoga pristala na glavi Roberta Firmina, ta pa jo je poslal v mrežo.