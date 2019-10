Liverpool v drugem polčasu do popolnega preobrata na derbiju s Tottenhamom

Tekma - ponovitev letošnjega finala Lige prvakov iz Madrida, kjer je slavil Liverpool z 2:0 - se za domačo zasedbo Liverpoola ni začela najbolje, saj so redsi doživeli hladen tuš že v prvi minuti tekme. Z razdalje je sprožil Južni Korejec Heung-Min Son, žoga pa je v glavo zadela enega od Liverpoolovih branilcev, nato pa se od okvirja vrat odbila nazaj v polje, kjer jo je z glavo v mrežo Liverpoola pospravil prvi napadalec Tottenhama Harry Kane. Sledil je silovit pritisk Liverpoola, a vse poskuse redsov je zaustavil izjemno razpoloženi vratar Spursov Paulo Gazzaniga. V vsega treh minutah (27-30) je zaustavil štiri nevarne poskuse Mohameda Salaha, Roberta Firmina, Virgila van Dijka (z glavo) inTrenta Alexandra-Arnolda.

V drugem polčasu bi Tottenham lahko povišal vodstvo, ko je v 48. minuti Son še drugič na tekmi stresel okvir vrat. Liverpool je rekel hvala in nadaljeval ofenzivo ter iskal izenačujoči zadetek. In ga tudi našel preko Jordana Hendersona. Ta je, potem ko je žoga dokaj srečno prišla do njega, z levico matiral danes izvrstnega Gazzanigo. Liverpool je do vodilnega in odločilnega zadetka prišel v 75. minuti, ko je z bele točke zadel Mohamed Salah. Prekršek za enajstmetrovko je minuto prej v kazenskem prostoru zakrivil Serge Aurier, ki je nespretno in nesrečno pokosil Sadia Maneja. Liverpool je do konca imel vse niti igre v svojih nogah in zadržal prednost vse do zadnjega žvižga. Tottenham na zmago na Anfieldu sicer čaka že vse od maja 2011.

Do zmage se je relativno zlahka dokopal Manchester United, ki je v preteklem krogu na Old Traffordu zadržal vodilni Liverpool pri remiju. Tokrat so varovanci Oleja-Gunnarja Solskjaera slavili prepričljivo zmago na gostovanju pri Norwichu (3:1), pa čeprav so zgrešili kar dve enajstmetrovki (Marcus Rashford, Anthony Martial). To je bila še le tretja zmaga rdečih vragov v tej sezoni Premier League. Po remiju na Afieldu in današnji zmagi se vendarle zdi, da se počasi pobirajo iz krize z uvoda sezone. Z novimi tremi točkami so zdaj skočili na sedmo mesto ligaške lestvice, za točko so prehiteli tudi zasedbo Tottenhama, ki je v zadnjih petih krogih zbrala vsega štiri točke. Manchester United je sicer kot prvi klub v premier ligi dosegel 2000 golov, pod zgodovinski zadetek se je podpisal Scott McTominay v 21. minuti tekme, ko je vrage popeljal v vodstvo z 1:0. Zadetka za zmago sta dodala še Rashford in Martial, s čimer sta se oba oddolžila za zgrešeni enajstmetrovki.

Arsenal je na domačem stadionu Emirates remiziral z Crystalom Palacom (2:2), pa čeprav so topničarji po zadetkih Sokratisa in Davida Luiza vodili že z 2:0. Za izenačenje sta poskrbela Luka Milivojević, ki je zadel iz enajstmetrovke, in Jordan Ajew v 52. minuti. Zasedbi sta zadržali peto oz. šesto mesto na ligaški razpredelnici.

