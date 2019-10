Liverpool z boljšo igro v drugem polčasu do točke na Old Traffordu

Prav Adam Lallana se je izkazal za odlično potezo trenerja redsovJürgena Kloppa, ki je lahko z igro svojih varovancev predvsem v drugem polčasu zelo zadovoljen. Če so bili aktualni evropski klubski prvaki v prvem polčasu še nekoliko rezervirani, pa so toliko bolj pritisnili proti vratom rdečih vragov v drugem delu igre in tako zasluženo prišli do točke na vselej zahtevnem gostovanju pri največjem rivalu (1:1).



Kljub slabšemu vstopu v novo sezono je Manchester United v prvih 45 minutah nadziral potek igre in predvsem s hitrim pretokom žoge prek obeh bočnih položajev prihajal do zanimivih situacij, ki bi lahko obrodile sadove za kaj več kot pa le nekaj sramežljivih poskusov proti vratom brazilskega čuvaja mreže Liverpoola Alissona Beckerja. Do prve priložnosti na tekmi so sicer prišli gostje z Anfielda, ko je v 13. s strelom od daleč poizkusil Georginio Wijnaldum, a je bil to prešibak strel za Davida de Geo. Unitedovi nogometaši so odgovorili v 24. minuti, ko je s podobne oddaljenosti 20 metrov od vrat Beckerja poizkusil škotski reprezentant v dresu rdečih vragov Scott McTominay, a je vratar Liverpoola brez težav ukrotil žogo. Veliko bolje bi se lahko v 33. minuti ob natančni podaji Andyja Robertsona odzval Roberto Firmino, ki je z roba kazenskega prostora meril naravnost v De Geo. Ob prvi pravi priložnosti na tekmi pa so domači prišli do zadetka.