Liverpool z lekcijo premešani zasedbi Manchester Cityja

Nogometaši Liverpoola so v polfinalu pokala FA na kultnem stadionu Wembley s 3:2 premagali zasedbo Manchester Cityja in s tem zadali neprijeten udarec zasedbi, s katero se krčevito borijo za naslov angleškega prvaka v Premier League. City resda ni nastopil z najboljšo zasedbo, a redsi so predvsem v prvem polčasu, ki so ga dobili kar s 3:0, povsem zasenčili sinjemodro četo. Z zmago so se varovanci nemškega trenerja Jürgena Kloppa že uvrstili v finale pokala FA. V drugem polfinalu se bosta v nedeljo udarila Chelsea in Crystal Palace.

Liverpool je prvo polfinalno tekmo na Wembleyju, kjer je se je zbralo zajetno število navijačev ekipe iz mesta Beatlov, začel izjemno odločno. Že v deveti minuti je po podaji iz kota, pod katero se je podpisal Andrew Robertson, z glavo silovito zadel branilec Ibrahima Konate. V 17. minuti si je neverjetno napako privoščil (rezervni) vratar Cityja, Američan Zackary Steffen, ki tokrat ni izrabil ponujene priložnosti Pepa Guardiole. Pred svojim golom se je tako zakockal, da se je napad Sadia Maneja obrestoval in žoga se je po slabem izbijanju Američana od Senegalca odbila v gol Cityja. Za vodstvo s 3:0 je s krasnim strelom poskrbel prav Mane, ki je neverjetno zadel žogo, da je ta našla pot v mrežo med roko Steffna in vratnico Cityjevega gola. Liverpool je tako z golom Maneja v izdihljajih prvega polčasa na odmor odšel s prednostjo 3:0. V drugem polčasu je City šel na vse ali nič, uspel je zmanjšati zaostanek na 2:3, potem ko sta zadela Jack Grealish (večino dela je opravil Gabriel Jesus, ki je osmešil obrambo redsev) in Bernardo Silva. Za kaj več je sinjemodrim zmanjkalo časa. Liverpool se je tako veselil uvrstitve v pokal FA in tako ostaja živ za morebitno osvojitev t. i. trojčka (FA-pokal, Premier League in Lige prvakov). icon-link Statistika tekme Man City - Liverpool FOTO: Sofascore.com