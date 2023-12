Liverpool z zmago nad Crystal Palaceom (začasno) skočil na vrh lestvice

Nogometaši Liverpoola so v 16. krogu angleškega prvenstva v gosteh z 2:1 premagali Crystal Palace in se začasno zavihteli na vrh lestvice. Londončani so v drugem polčasu sicer povedli, Liverpool pa je nato izkoristil igralca več na igrišču in vknjižil 11. zmago v sezoni.

Čeprav so imeli rdeči iz Liverpoola že pred izključitvijo Jordana Ayewa v 75. minuti bistveno višjo posest in so prevladovali na zelenici, so domači povedli v 57. minuti po enajstmetrovki Jeana-Philippa Matete. Po drugem rumenem kartonu Ayewa pa so nogometaši iz mesta Beatlov pripravili preobrat. Takoj po izključitvi je 11. zadetek v sezoni dosegel Mohamed Salah, za zmago pa je takoj po izteku 90 minut zadel še Harvey Elliott. V sodnikovem dodatku je zadel še Luis Diaz, a so gol zaradi prepovedanega položaja razveljavili. icon-expand Statistika tekme: Crystal Palace vs. Liverpool FOTO: Sofascore.com Na lestvici ima Liverpool s tekmo več 37 točk oziroma eno več od Arsenala. Dvaintrideset jih je zbrala Aston Villa, Manchester City pa 30. Arsenal bo v 16. krogu drevi gostoval pri razpoloženi Aston Villi (18.30), Manchester City pa v nedeljo čaka gostujoči dvoboj proti Lutonu. Preostali današnji pari so Brighton - Burnley, Manchester United - Bournemouth, Sheffield United - Brentford in Wolverhampton - Nottingham Forest. V nedeljo pa bodo še tekme Everton - Chelsea, Fulham - West Ham in Tottenham - Newcastle. Angleško prvenstvo, 16. krog, izid:

Crystal Palace - Liverpool 1:2 (0:0) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke