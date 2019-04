Liverpool z zmago v Cardiffu znova skočil na vrh, spodrsljaj Arsenala

'Redsi' so bili večji del srečanja v Cardiffu veliko boljši nasprotnik, a poti do domače mreže v prvem polčasu nikakor niso našli. V nadaljevanju so varovanci nemškega stratega Jürgena Kloppa še bolj pritisnili proti tekmečevim vratom in naposled le uspeli poslati žogo za hrbet Neila Etheridgea.



Najprej v 57. minuti, ko je bil natančen vezist Georginio Wijnaldum, nato pa še v 82. minuti, ko je glavni sodnik tekme Martin Atkinson po prekršku nad Mohamedom Salahomupravičeno pokazal na belo točko. Zanesljivi izvajalec najstrožje kazni je bil James Milner, ki je postavil piko na i dobri igri polfinalista letošnje Lige prvakov in posledično zmagi, s katero je Liverpool znova skočil na vrh prvenstvene razpredelnice, kjer ima s tekmo več dve točki naskoka pred najbližjim zasledovalcem Manchester Cityjem. Slednji je že v soboto v derbiju kroga na domači zelenici v ponovitvi četrtfinala lige prvakov z 1:0 ugnal Tottenham.