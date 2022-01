Liverpool z zmago zmanjšal zaostanek za Cityjem

Nogometaši Liverpoola so se s svojo prvo zmago v sezoni v Londonu, v 23. krogu so s 3:1 premagali Crystal Palace, utrdili na drugem mestu prvenstvene razpredelnice in nekoliko zmanjšali zaostanek za vodilnim Manchester Cityjem, ki je v soboto le remiziral s Southamptonom. Zdaj zaostaja za devet točk, ima pa tudi tekmo manj.

Liverpool je igral brez Sadia Maneja in Mohameda Salaha, ki se nahajata na afriškem pokalu. Kljub temu je bil v prvem polčasu precej boljši tekmec, kar je potrdil z dvema goloma. Virgil van Dijk v osmi in Alex Oxlade-Chamberlain v 32. minuti sta poskrbela za vodstvo 2:0. Pri obeh zadetkih je bil podajalec Andrew Robertson. V 55. minuti je Odsonne Edouard zaostanek zmanjšal, nato pa so imeli Londončani še nekaj priložnosti. Za ohranjanje Liverpoolove prednosti je v prvi vrsti bil zaslužen vratar Alisson Becker, ki je nekajkrat rešil svojo ekipo. Še posebej se je izkazal po lobu Michaela Oliseja, ko je žogo izbil, tik preden bi prečkala golovo črto. icon-expand Jordan Henderson (levo), Fabinho (sredina) in Takumi Minamino (desno) FOTO: AP Za neučinkovitost so bili domači kaznovani v 89. minuti, ko je Fabinho izkoristil najstrožjo kazen, zakrivil jo je vratar Vicente Guaita, ki je podrl Dioga Joto. Arsenal na domačem igrišču ni znal streti zadnjeuvrščenega Burnleyja, tekma se je končala brez golov. Arsenal tako ni zadel že na zadnjih štirih zaporednih tekmah, kar se jim je zadnjič zgodilo leta 2005. Z remijem 1:1 pa sta se razšla Leicester in Brighton.