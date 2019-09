Liverpool z zvrhano mero sreče do sedme zaporedne prvenstvene zmage

Jürgen Klopp in varovanci ostajajo stoodstotni.

Domači nogometaši so prvič zapretili v 21. minuti, ko je Adrianova vrata za las zgrešil Callum Robinson. Na drugi strani so bili favorizirani Liverpoolčani prvič zares nevarni v zaključku prvega dela, ko je sprožil Sadio Mane. V drugem delu smo spremljali podobno sliko kot v prvem, saj priložnosti ni bilo veliko. V 70. minuti se je ena redkih ponudila Georginiu Wijnaldumu, a je bil Nizozemčev strel daleč od idealnega. Na srečo gostov pa je bila še slabša reakcija vratarja Deana Hendersona, ki je s katastrofalnim posredovanjem poskrbel za edini zadetek na tekmi. Do konca srečanja je za Sheffield nevarno zapretil še Leon Clarke, a je njegov strel končal nad gostujočimi vrati.