Liverpool za 70 milijonov pripeljal Szoboszlaija

Liverpool je potrdil drugi nakup poletnega prestopnega roka. Po Alexisu Mac Allisterju se je na Anfield preselil še Dominik Szoboszlai , ki bo na hrbtu nosil številko 8. "Pridružujem se zgodovinskemu, vrhunskemu klubu. Presrečen sem. Zadnji trije dnevi so bili res dolgi, ni bilo lahko čakati. Zdaj sem končno tukaj, navijačem pa sporočam, da komaj čakam, da jih vidim na Anfieldu," je po podpisu pogodbe povedal Szoboszlai.

Szoboszlai se je pri 17 letih pridružil Red Bullovi akademiji v Salzburgu, od koder je leta 2021 prestopil v Leipzig. V nemškem klubu so v pogodbi madžarskega nogometaša določili odkupno klavzulo 70 milijonov evrov, ki so jo Redsi sprožili in v svoje vrste pripeljali talentiranega vezista.