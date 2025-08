Liverpool za Isaka ponudil 140 milijonov, Newcastle želi najprej kupiti Šeška

Aktualni angleški prvak je po odlični lanski sezoni pred novo sezono močno okrepil svojo postavo. Za 125 milijonov so pripeljali Floriana Wirtza, 95 milijonov so odšteli za Huga Ekitikeja, skoraj 90 milijonov pa sta jih stala nova bočna branilca Milos Kerkez in Jeremie Frimpong.

Številni so po tem, ko se je Ekitike preselil v mesto Beatlov, predvidevali, da so se Alexandru Isaku s tem zaprla vrata Anfielda, a redsi so odločeni pripeljati tudi izjemnega švedskega napadalca, od katerega je v minuli sezoni Premier lige več zadetkov dosegel le Mohamed Salah.

Isak je že pred časom izrazil željo, da bi zaigral za enega izmed evropskih velikanov, že nekaj dni pa je jasno, da je povsem osredotočen na prestop v Liverpool. Slednji so Newcastlu zdaj poslali tudi prvo uradno ponudbo v višini 140 milijonov, ki pa je bila s strani srak takoj zavrnjena.