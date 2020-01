Klopp ga želi za vsako ceno: Liverpool za Havertza pripravljen odšteti 125 milijonov evrov

Da se za usluge Kaija Havertza resno zanimajo, so v taboru redsov potrdili tudi z informacijo, da so pripravljeni za njegove usluge odšteti kar 125 milijonov evrov. "Želja in tudi ukaz trenerja Jürgena Kloppa je, da tega nogometaša na vsak način pripeljejo v Liverpool. Tudi zato je vodstvo (premočno) vodilne ekipe Premier League nastavilo tako visoko finančno ponudbo in računa, da se bodo v taboru Bayerja omehčali in mladega vezista spustili že v zimskem prestopnem roku. "Čeprav Liverpool premočno vodi v nemškem prvenstvu pa ima številne težave s poškodbami in ker prihaja ključno obdobje sezone, želi okrepiti svoj igralski kader," so izčrpni nekateri angleški mediji.