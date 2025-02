Liverpoolov šov se nadaljuje, zadal nov boleč udarec močno ranjenemu Cityju

26. krog angleškega prvenstva je postregel s poslastico med Manchester Cityjem in Liverpoolom. Prvi se krčevito borijo s stanjem na lestvici, drugi imajo daleč z naskokom eno najboljših sezon. Redsi so slabo stanje Pepeve čete le še poslabšali, za zmago 2:0 sta poskrbela Mohamed Salah v 14. minuti in Dominik Szoboszlai v 37. Liverpool je tako prednost na vrhu še povečal, pred drugouvrščenim Arsenalom, ki je v soboto klonil proti West Hamu, ima 11 točk prednosti.