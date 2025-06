Liverpool zapravil že 230 milijonov, želijo še več okrepitev

Trenutno na lestvici najdražjih nakupov kraljujeta PSG in Barcelona. Aktualni evropski prvaki so leta 2017 za Neymarja odšteli 222 milijonov, leto dni kasneje pa 180 milijonov za Kyliana Mbappeja. Barcelona je leta 2017 Ousmana Dembeleja kupila za 135 milijonov, za enak znesek pa sezono kasneje še Philippa Coutinha. Vsi omenjeni igralci so do danes že zamenjali klub.