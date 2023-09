Liverpool zavrnil 175 savdijskih milijonov za Mohameda Salaha, Amrabat v United

Na Nizozemskem rojeni maroški nogometni reprezentant Sofyan Amrabat se je pridružil Manchester Unitedu kot posojeni igralec Fiorentine do junija 2024, so potrdili na spletni strani angleškega nogometnega velikana.

V prejšnji sezoni je Amrabat odigral ključno vlogo, saj je Fiorentina dosegla finale italijanskega pokala in evropske konferenčne lige.

"Velika čast je postati igralec Manchester Uniteda. Moral sem biti potrpežljiv, da sem zdaj tukaj, a sem nekdo, ki vedno posluša svoje srce, in zdaj zastopam klub svojih sanj. Sem strasten igralec. To energijo želim prenesti v ekipo in vse bom vložil v vsako dejanje, ki ga bom naredil za ekipo. Točno vem, kako Erik ten Hag rad dela in kaj potrebuje od svojih igralcev," je za spletno stran dejal Amrabat.

PSG končno podpisal Randala Kola Muanija

PSG nadaljuje z osveževanjem igralskega kadra v upanju, da bo uspel prepričati Kyliana Mbappeja, da svojo kariero v francoski prestolnici nadaljuje tudi po koncu prihajajoče sezone. V klub je iz Eintrachta Frankfurta v zameno za odškodnino v višini 90 milijonov evrov prišel Randal Kolo Muani. Napadalec je skozi vhodna vrata pariškega kluba v tem poletju sledil Manuelu Ugarteju (60 milijonov), Ousmaneju Dembeleju (50 milijonov), Goncalu Ramosu (posoja), Marcu Asensiu, Milanu Škriniarju, Lucasu Hernandezu (45 milijonov), Bradleyju Barcoli (45 milijonov), Kan-in Leeju (22 milijonov) in Xaviju Simonsu.