Liverpool znova melje, Leicester porazil rdeče vrage, neverjetna vrnitev Wolverhamptona

Varovanci karizmatičnega nemškega strokovnjaka Jürgena Kloppa se počasi, a vztrajno vračajo v stare tirnice in čase, ko so svoje tekmece premagovali z visoko razliko. Tokrat so morali stroju z Anfield Roada premoč priznati nogometaši Watforda, ki so le nemo opazovali, kako jim Roberto Firmino, Mohamed Salah in druščina polnijo mrežo.

Liverpool je v vodstvo po lepi podaji Salaha popeljal Sadio Mane v 9. minuti. Na drugi zadetek 'redsov' je bilo treba čakati vse do 37. minute, ko je bil natančen Firmino, isti igralec je vodstvo evropskih klubskih prvakov iz leta 2019 v 52. minuti povišal na 3:0. Brazilec je odlično igro kronal s podajo za četrti zadetek, ki ga je v 54. minuti dosegel Salah, nato pa je s tretjim zadetkom v prvi minuti sodnikovega dodatka postavil piko na i visoki zmagi Liverpoola (5:0).