Liverpool v tekmi preobratov utrdil položaj na vrhu

Nogometaši Liverpoola so v 12. krogu angleške Premier lige v gosteh z 2:3 ugnali Southampton. Junak gostov je bil znova Mohamed Salah, ki je z dvema zadetkoma poskrbel za zmago Liverpoola. Redsi so se z novimi tremi točkami in po visokem porazu Manchester Cityja še dodatno utrdili na vrhu, kjer imajo sedaj pred meščani že osem točk naskoka.