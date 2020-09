Liverpool v derbiju kroga nadigral Arsenal: sanjski debi za Joto

To je bil obračun za nogometne sladokusce, ki so v uvodne pol ure igre videli že tri zadetke. Po začetnem 'otipavanju' z obeh strani so do vodstva prišli gosti iz Londona, pri katerih je spretni Alexandre Lacazette v 25. minuti izkoristil napako v ožji obrambi Liverpoola, na koncu pa je klonil še Alisson Becker za 0:1 Arsenala.

Domači so odgovorili hitro in odločno; po hitri akciji je le tri minute pozneje na 1:1 izenačil Sadio Mane, na 2:1 pa je v 34. minuti povišalAndrew Robertson. Aktualni državni prvak je še enkrat več navdušil s hitro in kombinatorno igro, čigar glavni kreatorji so bili Mane, Roberto Firmino in Mohamed Salah. Omenjeni napadalni trio je bil nerešljiva uganka za obrambo 'topničarjev', ki sicer niso razočarali z igro, a so bili vselej za korak prekratki, Liverpool pa je pokazal, da ni izgubil šampionskega leska iz minule sezone.