'Liverpool potrebuje tri nove igralce'

Liverpool je v zadnjih dveh sezonah kraljeval in razveseljeval navijače. Leta 2019 je trener Jürgen Klopp s svojimi varovanci osvojil Ligo prvakov, ko so v finalu premagali Tottenham, navijače pa je verjetno še bolj razveselil lani. Redsi so namreč osvojili naslov državnega prvaka, kar je za večino privržencev še žlahtnejša lovorika. Prvaki v Premier League so postali znova po dolgih 30 letih, letos pa jim v prvenstvu ne gre po načrtih. Sicer ni kritično, so na četrtem mestu lestvice, 10 točk zaostajajo za vodilnim Manchester Cityjem, ki jim je tudi zadal hud poraz na zadnji prvenstveni tekmi (4:1), izpadli so v FA pokalu (izločil jih je Manchester United).

A sezona je še dolga, še vedno so v konkurenci v Ligi prvakov, v osmini finala jih čaka nemški Leipzig. Res je tudi, da Liverpool ni prav veliko zapravljal za okrepitve v zadnjem letu in morda je čas, da osvežijo moštvo. To je mnenje nekdanjega igralca redsov, Jamieja Carragherja, ki je prepričan, da moštvo potrebuje novega napadalca, igralca sredine igrišča in branilca.