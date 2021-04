Liverpool napadal in zapravljal priložnosti, Newcastle pa 'ukradel' točko

Liverpool se v Premier League bori za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov v naslednji sezoni, stanje v tem delu lestvice pa je izjemno izenačeno. Trener Jürgen Klopp je na igrišče poslal naslednjo enajsterico: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Ozan Kabak, Andrew Robertson, Georginio Wijnaldum, Thiago, Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mane, Roberto Firmino.

Na začetku tekme je kazalo, da bo na koncu v mreži Newcastla kopica žog, saj je že v tretji minuti gol za vodstvo domačih dosegel Mohamed Salah. A kot se je izkazalo, v nadaljevanju ni šlo po načrtih napadalcev Liverpoola. Na srečo so bili gostje večinoma nenevarni, tako da je večina igre potekala na polovici Newcastla.

Na tekmi je bil najbolj oblegan vratar gostov Martin Dubravka, saj je bila to večinoma igra na en gol. Newcastle se je branil, redsi pa so (jalovo) napadali. Priigrali so si kopico priložnosti, vendar žoga ni več končala v mreži. Med strelce bi se lahko večkrat vpisali tudi Roberto Firmino, Manio Sade inTrent Alexander-Arnold, pa tudi Salah, a ni šlo. O premoči domačega moštva nazorno priča tudi statistika, v strelih je bilo kar 22:7 (v okvir vrat 9:4), v posesti žoge pa v odstotkih 68:32.

Izjemno napeto je bilo v sodnikovem podaljšku, ko je Callum Wilsondosegel gol. To je bilo v 93. minuti, a ga je sodnik razveljavil, ker je nogometaša žoga zadela v roko. Kazalo je na zmago, a Newcastle se ni predal in v 95. minuti je sledil še en napad. Joseph Willockje ustrelil proti vratom, žoga se je od Fabinha odbila v mrežo. Na koncu sta sledili delitev točk ter slaba volja trenerja in nogometašev redsov. Liverpool je na zadnjih petih tekmah Premier League dosegel tri zmage in dva remija ter zbral 54 točk.