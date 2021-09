Chelsea in Liverpool kot siamska dvojčka

Zanimivo je, da se Chelsea in Liverpool nikakor ne moreta ločiti na prvenstveni lestvici, saj vsak krog beležita identičen rezultat in imata tudi po četrtem krogu isto število točk in isto razliko med danimi in prejetimi goli. Sicer nekoliko slabšo kot United, tako da delita drugo mesto. Četo Jürgena Kloppa je v Leedsu v 20. minuti v vodstvo popeljal Mohamed Salah, drugi gol je v 50. minuti dosegel Fabinho, končni rezultat pa je v sodnikovem podaljšku postavil Sadio Mane. To je bila tudi edina nedeljska tekma 4. kroga, v ponedeljek se lahko vodilni trojki pridruži še Everton, če bo premagal Burnley.



Krog v znamenju Ronaldovega povratka na Old Trafford

Povratek Cristiana Ronaldo na Old Trafford je minil sanjsko. Manchester United je Newcastle premagal s 4:1, Portugalec pa je zabil dva gola. Ronaldo se je tako po 12 letih na najlepši možni način vrnil k Manchester Unitedu. Na svoji prvi tekmi v dresu, kjer je navduševal na začetku svoje mednarodne kariere, je dosegel dva gola in izdatno pomagal svoji ekipi, da se je po četrtem prvenstvenem krogu prebila na sam vrh prvenstvene razpredelnice.

Izidi, angleška liga, 4. krog:

Leeds - Liverpool 0:3 (0:1)

Salah 20., Fabinho 50., Mane 90.

RK: Struijk 60.



Crystal Palace - Tottenham 3:0 (0:0)

Zaha 75./11-m, Edouard 84., 93.

RK: Tanganga 58./Tottenham

Arsenal - Norwich 1:0 (0:0)

Aubameyang 66.

Brentford - Brighton 0:1 (0:0)

Trossard 90.

Leicester - Mancester City 0:1 (0:0)

Silva 62.

Manchester United - Newcastle United 4:1 (1:0)

Ronaldo 47., 62., Fernandes 80., Lingard 90; Manquillo 56.

Southampton - West Ham 0:0 (0:0)

Watford - Wolverhampton 0:2 (0:0)

Sierralta 74./ag, Hwang 83.



Chelsea - Aston Villa 3:0 (1:0)

Lukaku 15., 93., Kovačić 49.