Liverpoolčani slavijo prvi svetovni naslov, Klopp priznal: Izmučeni smo

Jürgen Klopp je sicer priznal, da je to izjemna noč za Liverpool in pohvalil varovance, ker so do konca verjeli vase. Finalni obračun s Flamengom se je zavlekel v podaljšek, ko je še drugo tekmo osvajalcev Lige prvakov v Katarju dramatično odločil brazilski napadalec Roberto Firmino. Po tem, ko je v 91. minuti dosegel zmagoviti gol proti mehiškemu Monterreyu v polfinalu, je nekdanji član CRB in Figueirenseja v črno zavil še svoje rojake in hladnokrvno zaključil hiter protinapad svojega moštva za končnih 1:0.

"Izmučeni smo po zelo intenzivni tekmi, a v takšnih trenutkih stežka najdem prave besede, da bi izrazil spoštovanje do mojih fantov," je dejal vidno izmučeni Klopp. "Bilo je neverjetno, storili smo toliko dobrih reči, vsi so bili bolj kot ne na robu, videli pa smo tako veliko senzacionalnih, dobrih predstav," se je razgovoril nemški trener.

"Prej sem dejal, da ne vem, kakšen bo občutek (v primeru zmage, op. a.), zdaj pa lahko rečem, da je izjemen. Pozni goli ... Ne želimo si, da bi jih potrebovali, a bili so potrebni in pomembni. Fantje os se precej izboljšali v teh mesecih, in ko začneš verjeti, potem verjameš polnih devetdeset minut in v tem primeru sto dvajset minut."