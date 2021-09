Liverpoolov Elliott več mesecev brez nogometa

18-letnik se je poškodoval po brutalnem posredovanju Pascala Struijka s hrbta, zaradi česar je bil Belgijec po posredovanju videosodnika in spremenjeni odločitvi glavnega sodnika tudi izključen. Liverpool je tekmo dobil s 3:0 in se na vrhu izenačil s Chelseajem, vseeno pa je tekmo zaznamovala huda poškodba mladega Angleža, ki v moštvu rdečih dobiva vse več priložnosti in je igral na vseh štirih tekmah reds to sezono.