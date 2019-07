Liverpoolov lastnik: Osredotočili se bomo na zmago v prvenstvu

Naloga bo za Liverpool v Premier League prihodnjo sezono verjetno še težja, če bo Evropska nogometna zveza po pričakovanjih kaznovala Manchester City in mu preprečila nastop v skupinskem delu Lige prvakov. To bi pomenilo, da bi bili povsem osredotočeni na državno prvenstvo tudi varovanci Josepa Guardiole, ki so osvojili zadnja dva naslova, medtem ko rdeči nanj čakajo vse od leta 1990, ko Premier League sploh še ni bila ustanovljena. Minulo sezono je bilo premalo tudi 97 točk, saj so sinje modri zbrali eno več in naslov potrdili na zadnji dan prvenstva.

LIVERPOOL

"Zame je zmaga v Evropi večja od zmage v Angliji, a mislim, da je res, da si to želijo navijači,"je v pogovoru za Press Association dejal ameriški lastnik Liverpoola John Henry. "Vem, da bomo naslednjo sezono osredotočeni na zmago v Premier League,"je nadaljeval prvi mož Liverpoola, baseballske ekipe Boston Red Sox in časopisa Boston Globe.

Od prvega do zadnjega dne sezone so dali vse od sebe

Henry se v Združenem kraljestvu mudi ravno zaradi gostovanja Red Soxov, ki se bodo na londonskem olimpijskem stadionu pomerili z New York Yankeesi. O minuli sezoni je povedal, da so si njegovi varovanci "zaslužili" osvojiti vsaj en pokal, na koncu pa da so osvojili "največjega".

"Naši fantje so dali vse od sebe od prvega dne sezone do zadnjega. Sezona je dolga, igrali so po svojih zmožnostih in preprosto vložili tako veliko truda. Ni bilo pomembno, kdo je nasprotnik, pretekli so vsakega nasprotnika in čutil sem, da so si zaslužili oditi s pokalom. Odšli smo z največjim, zato sem zelo vesel,"je še dodal Henry, ki se veseli tudi povratka poškodovanih:

"AOC (Alexa Oxlada-Chamberlaina) potrebujemo nazaj, potrebujemo zdravega (Adama) Lallano. Ni odvisno od mene, a ugibam, da bomo naslednje leto videli več (Divocka) Origija. Mislim, da prinaša nekaj posebnega, prihaja z močjo in hitrostjo in s tem prinaša tudi zadevanje. Res imam dober občutek o naslednjem letu."