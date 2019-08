Liverpoolov novinec se opravičuje, ker je žalil Harryja Kana

Nezrela in brezčutna dejanja V omenjenem posnetku s Snapchata je Elliott žalil napadalca in kapetana Tottenhama ter angleške izbrane vrste Harryja Kana , ki je s Spursi na začetku junija izgubil finalno tekmo Lige prvakov ravno proti Liverpoolu v Madridu. Liverpoolčani so tekmo dobili z 2:0 in osvojili naslov, Elliott, ki je bil takrat še član Fulhama pa je kmalu po tekmi v posnetku oponašal Kana in uporabljal neprimerne besede. Na posnetku je razviden tudi napis "jeb**i idiot".

Podprvaki Premier League so po preobratu v Ženevi slavili s 3:1 in prekinili negativen niz negativnih rezultatov na poletnih pripravah, ki vključujejo poraze z Borussio Dortmund ( 2:3 ), Sevillo ( 1:2 ) in Napolijem ( 0:3 ), medtem pa se je moral Elliott javno opravičiti zaradi žaljivega videa, ki se je začel širiti po spletu.

Liverpoolov krilni nogometaš Harvey Elliott že dviguje prah, tako zaradi predstav na zelenici kot zaradi potez ob njej. Šele 16-letni Elliott je v nedeljo uradno postal novi član branilcev naslova v Ligi prvakov, potem ko so rdeči potrdili njegov prihod iz vrst londonskega Fulhama . Elliott je priložnost dobil že na zadnjih dveh tekmah ekipe trenerja Jürgena Kloppa , ki je bil lahko predvsem z njegovo sredino predstavo proti Lyonu zelo zadovoljen.

"Rad bi se zgolj odkrito opravičil za kakršno koli žalitev, ki je bila povzročena z mojim videoposnetkom, ki kroži po internetu," je v sredini izjavi sporočil Elliott. "Video je bil posnet med zafrkavanjem s prijatelji v zasebnem okolju in ni bil usmerjen proti nobenemu posamezniku, a zavedam se, da so bila moja dejanja tako nezrela kot tudi brezčutna. Rad bi poudaril, da vsebina tega videa ni odsev mene kot osebe in moje vzgoje, resnično mi je žal."

Elliott sicer velja za navijača Liverpoola in nekoga, ki so se mu s prihodom na Anfield izpolnile otroške sanje. Z novimi delodajalci, ki naj bi ga v kratkem posodili, lahko prvo profesionalno pogodbo sicer podpiše šele s 17 leti, torej šele aprila 2020. Liverpool je po tem, ko je izvedel za posnetek, Elliotta opomnil, da je takšno vedenje nesprejemljivo, opozorili so ga tudi, da bo za tovrstne prestopke v prihodnje izpostavljen tudi disciplinskim ukrepom.

Gre sicer za najmlajšega nogometaša, ki je kadarkoli zaigral v Premier League, rekord je v sicer porazni sezoni Fulhama, ki se je moral posloviti od elitne lige, podrl na majski tekmi v Wolverhamptonu, ko je imel le 16 let in 30 dni. Za Fulham je v ligaškem pokalu sicer debitiral z vsega 15 leti, za mladega angleškega reprezentanta, ki bi v prihodnosti s Kanom lahko zaigral tudi za člane, pa naj bi se po poročanju ESPNzanimali številni evropski velikani, tudi Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain in Borussia Dortmund.

