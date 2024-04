Liverpoolu spodrsnilo tudi proti West Hamu

Nogometaši Liverpoola in West Hama so v Premier ligi otvorili 35. krog. Tekma v Londonu se ni odvila po načrtih čete Jurgena Kloppa, ki je znova neuspešno napadala zmago v troboju za ligaški naslov. S tem so si Redsi močno zmanjšali svoje možnosti, tudi kladiva pa v boju za evropske vozovnice ne morejo biti zadovoljna 'le' s točko.