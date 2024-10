Ljubljančani nadgradili, Celjani skazili evropski uspeh

Za nogometaši Olimpije je odličen teden, v katerem so zmago nad LASK-om v Konferenčni ligi nadgradili s slavjem proti Domžalam v domačem prvenstvu. Ob remiju Maribora in porazu Celja so prednost na lestvici povečali na tri točke. Zadovoljni trener Victor Sanchez že pogleduje proti sredinem pokalnem obračunu z Radomljami, medtem ko se njegov rojak Albert Riera na klopi Celja ni mogel sprijazniti z odnosom svojih varovancev.

Raul Florucz je dvakrat meril v polno in vmes stresel še okvir vrat. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Favorizirani zmaji v derbiju ljubljanske kotline niso dovolili dvomov o zmagovalcu. Že v deseti minuti je Raul Florucz potrdil izjemno formo in ko je na začetku drugega dela po krasnem preigravanju zadel še drugič, je bilo bolj ali manj jasno, da se razglašeni Domžalčani ne morejo vrniti. Za končnih 3:0 je v 81. minuti poskrbel kar gostujoči branilec Abraham Nwankwo z nesrečnim posredovanjem. "Ni lahkih tekem, ne glede na razliko na lestvici. V tej ligi je nevarna vsaka ekipa. Če ne počneš pravih stvari, si v težavah. Zato smo zelo veseli za vse tri točke," je bil po zmagi nad zadnjim moštvom prve lige zadovoljen trener Olimpije Victor Sanchez.

Za razliko od Celjanov, ki so v četrtek razbili Bašakšehir (5:1), v nedeljo pa pokleknili pred Radomljani (2:4), je Olimpija rutinirano prišla do novih treh točk. Po veliki evropski zmagi je bilo predvsem pomembno ohraniti fokus, je poudaril španski strateg na ljubljanski klopi: "Hitro se ti lahko zgodi, da po tako naporni tekmi v Evropi spustiš standarde, a fantje še naprej garajo. Vesel sem zanje, ker so opravili veliko delo." Ne zgolj Celje, tudi Maribor v minulem krogu ni uspel priti do zmage, potem ko se je v sodniškem podaljšku rešil poraza v Murski Soboti (1:1). "Izkoristili smo dejstvo, da so nekateri tekmeci ta konec tedna izgubili točke, ustvarili smo malenkostno razliko. Zdaj lahko pogledujemo proti pokalu," je nadaljeval Sanchez, ki se je znova odločil za sistem s tremi osrednjimi branilci, ki je na četrtkovi evropski tekmi deloval brezhibno.

Victor Sanchez je lahko z odnosom svojih varovancev še kako zadovoljen. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Trije osrednji branilci zadetek v polno Tako je bilo tudi proti Domžalam, a Sanchez kljub temu ni želel odgovoriti, ali se ga bo v prihodnje pogosteje posluževal. "Želimo si biti ekipa, ki lahko igra na različne načine. Na tem delamo od začetka sezone. Nogomet je danes tak, da prav vse ekipe opravljajo svoje analize. Če igraš vedno z istim sistemom, te lahko preberejo." Treh točk so bili v taboru zmajev še toliko bolj veseli, ker so ob tem uspeli odpočiti nekatere prvokategornike. Na klopi so obračun začeli Marcel Ratnik, David Sualehe, Agustin Doffo, Dino Kojić ter tudi oba četrtkova strelca Alejandro Blanco in Pedro Lucas. "Hvaležen sem jim, da razumejo. Vsi so zelo veseli, mi pa zanje. Vem, da si vsi želijo igrati, veseli pa me, da se ne glede na minutažo vsi zavedajo, kako pomembni so," je glede rotacije povedal Sanchez in za konec zagotovil, da bodo tudi sredin pokalni obračun z Radomljami vzeli stoodstotno resno, saj si želijo čim dlje nastopati na treh frontah.

Razigrani Celjani so Bašakšehirju nasuli pet zadetkov, tri dni kasneje pa jih proti Radomljam prejeli štiri. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Riera: Videti je bilo, da nogometaši niso lačni V sredo bodo zopet aktivni tudi Celjani, ki jih čaka gostovanje pri nižjeligašu Hodošu. Albert Riera pa za razliko od svojega rojaka na ljubljanski klopi v nedeljo ni imel razlogov za zadovoljstvo in je dal to jasno vedeti. Njegovi varovanci so namreč skazili vtis po izjemni evropski zmagi. Na gostovanju pri Radomljah so dobili prvi polčas z 1:0, sredi drugega vodili z 2:1, potem pa v zaključku prejeli kar tri zadetke. "Velikokrat se mi je to zgodilo kot igralcu. Čestitati moram ekipi, ki je v četrtek opravila sijajno delo. A nogomet je danes in danes je bila nova tekma. Nogometašem sem rekel, da nas lahko te tri točke stanejo naslova," je ob Kamniški Bistrici besnel vselej direktni španski strokovnjak, ki je v primerjavi s četrtkovim obračunom v prvi postavi opravil le tri spremembe. Prepričan je bil, da so brez točk ostali zaradi napačnega pristopa: "Gre se za miselnost, ne za rezultat. V prvem polčasu bi lahko vodili z dvema ali tremi zadetki. V drugem polčasu smo imeli še nekaj priložnosti pri 2:1 in morali bi 'ubiti' tekmo ... Nismo si zaslužili zmage, ker ste lahko videli, da nogometaši niso bili lačni. In to me močno jezi. Razumeti morajo, da so te točke enako pomembne kot tiste proti Mariboru ali Olimpiji."