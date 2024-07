Ljubljančani odlično otvorili letošnjo evropsko sezono

Nogometaši Olimpije so se v okviru drugega kroga kvalifikacij za Konferenčno ligo v domačih Stožicah pomerili z ukrajinskim klubom Polisja iz Žitomirja. Po mirnem prvem polčasu so Ljubljančani v 57. minuti povedli preko Raula Florucza, za končnih 2:0 pa je v 92. minuti zabil Diogo Pinto.

OGLAS

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

















Olimpija - Polisja icon-picture-layer-2 1 / 10

Tekma med Olimpijo in Polisjo se je začela v znamenju Ljubljančanov, ki so nekaj minut po prvem žvižgu glavnega sodnika pretili pred gostujočimi vrati, a do nevarnega strela niso uspeli priti. Ukrajinci so nato prevzeli pobudo in zmaje stisnili pred njihov kazenski prostor, tudi oni pa niso uspeli ogroziti vrat nasprotnika.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V 25. minuti je na robu gostujočega kazenskega prostora padel Reda Boultam, zaradi odsotnosti VAR-a pa glavni sodnik ni mogel preveriti, kje točno je prišlo do kontakta. Zmajem je dosodil prosti strel, ki ga je izvedel Raul Florucz, ukrajinski vratar Evgen Volinec pa je njegov strel obranil. Javier Alberola Rojas se je v nadaljevanju razmahal s kartoni, pri zmajih sta porumenela Jorge Silva in Dino Kojić, pri volkovih pa Eduard Sarapii in Pilip Budkivskij. Do konca prvega polčasa obetavnih priložnosti ni bilo, ekipi pa sta na odmor odšli ob začetnem izidu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi v uvodu drugega polčasa smo spremljali neatraktiven nogomet, vse do 57. minute, ko so zmaji prišli do vodstva. Kojić je asistiral Floruczu, ta pa je po lepem preigravanju z natančnim zaključkom poskrbel za evforijo na tribunah ljubljanskih Stožic. Domačini so bili dobih deset minut kasneje blizu drugega zadetka, ko je gostujoči vratar obranil strel Nemanja Motike, Boultam pa odbitka ni uspel pospraviti v mrežo.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik













Olimpija - Polisja icon-picture-layer-2 1 / 8

Novopečeni ljubljanski trener Victor Sanchez je hitro po prvem zadetku opravil dve zamenjavi, zadnje tri sveže igralce pa je v igro poslal v 80. minuti. Nekaj minut kasneje so bili ponovno nevarni gostje, mladi zmaj Marcel Ratnik pa je z odličnim posredovanjem rešil Olimpijo. Ukrajinci so v končnici srečanja iskali izenačujoči zadetek, njihovo napadalno igro pa so Ljubljančani kaznovali po hitrem protinapadu. V akciji dveh rezervistov je za asistenco poskrbel Justas Lasickas, po odličnem sprejemu pa je z močnim zaključkom za končnih 2:0 zabil Diogo Pinto.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik





Olimpija - Polisja icon-picture-layer-2 1 / 4