Ljubljančanke presenetile favorizirano Muro za prvi pokalni naslov

Igralke Ljubljane so zmagovalke nogometnega pokala Pivovarne Union. Ljubljančanke so v finalu v Stožicah premagale državnega prvaka Muro Nono z 1:0 (0:0). Za Ljubljano, ki v prvenstvu zaseda drugo mesto, je to sploh prva lovorika v zgodovini kluba. Sobočanke, ki so pred tem slavile dvakrat, pa so ostale pri 11 pokalnih naslovih.