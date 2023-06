Ljubljanski zmaji okrepljeni s portugalsko močjo

27-letni Jorge Silva, ki igra na položaju desnega bočnega branilca, je bil nazadnje član Pacos Ferreire. Z zmagovalci dvojne krone v minuli sezoni je popisal pogodbo do konca junija 2025.

"Vesel sem, da sem se pridružil dvojnim prvakom in da bom dve sezoni lahko nosil zeleno-beli dres. Glavnega trenerja že poznam, zato vem, kakšen nogomet želi igrati. To mi ustreza. Tudi z nekaterimi igralci se poznam že od prej, saj smo skupaj igrali na Portugalskem. Sualehe in Rui Pedro sta mi o klubu in mestu povedala veliko lepega. Kljub temu, da je ekipa s pripravami že začela, mislim, da ne zamujam ničesar. Veselim se prvega treninga in spoznavanja fantov. Vem, da so bili v prejšnji sezoni precej uspešni in mislim, da nam z dobrim delom lahko uspe tudi letos. V kvalifikacijah za Konferenčno ligo sem sam že igral in nabiral izkušnje. Poznam torej raven tekmovanja. Čez dva tedna nas čaka prva tekma v Latviji, ki bo še kako pomembna. Dal bom vse od sebe, da pomagam ekipi in se na koncu skupaj veselimo," je ob podpisu za Olimpijo za klubsko spletno stran povedal Silva.