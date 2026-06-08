Ljubljenec navijačev Liverpoola pri vsega 31 letih končal kariero

Divock Origi je pri rosnih 15 letih zapustil rodno Belgijo in s piljenjem nogometnega znanja nadaljeval v akademiji francoskega Lilla, kjer je hitro začel opozarjati nase. Ko je bil še najstnik, ga je opazil Liverpool in zanj odštel slabih 13 milijonov evrov.

Origi je bil član redsov med letoma 2014 in 2022, v zgodovino Liverpoola pa se je zapisal leta 2019, ko so Angleži z dvema njegovima zadetkoma nadoknadili zaostanek 0:3 proti Barceloni in se uvrstili v finale Lige prvakov, kjer so bili nato boljši od Tottenhama.