Ljubljenec navijačev Liverpoola pri vsega 31 letih končal kariero

Divock Origi je pri rosnih 15 letih zapustil rodno Belgijo in s piljenjem nogometnega znanja nadaljeval v akademiji francoskega Lilla, kjer je hitro začel opozarjati nase. Ko je bil še najstnik, ga je opazil Liverpool in zanj odštel slabih 13 milijonov evrov.
Origi je bil član redsov med letoma 2014 in 2022, v zgodovino Liverpoola pa se je zapisal leta 2019, ko so Angleži z dvema njegovima zadetkoma nadoknadili zaostanek 0:3 proti Barceloni in se uvrstili v finale Lige prvakov, kjer so bili nato boljši od Tottenhama.
Origi je za Liverpool odigral 175 tekem in dosegel 41 golov, nato pa se je kot prost igralec preselil v Milan. Tam se ni proslavil, nazadnje je v sezoni 2023/24 kot posojeni igralec nastopal za Nottingham Forest, z enakim statusom pa je igral še za Lille in Wolfsburg.
"Živel sem svoje otroške sanje. Igral sem za največje klube na svetu in osvojil velike trofeje. Moja misija v nogometu je zaključena. Na vrsto prihajajo novi izzivi, o katerih vas bom pravočasno obvestil," je na družbenih omrežjih zapisal belgijski napadalec.
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