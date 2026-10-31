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Zgodba se razvija

Začetek derbija v Ljudskem vrtu (0:0*)

Maribor, 31. 10. 2026 15.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Maribor – Olimpija

V štajerski prestolnici se je začel drugi večni derbi sezone. Maribor bo proti Olimpiji skušal popraviti vtis po visokem porazu v Kopru, medtem ko bodo Ljubljančani lovili zmago, s katero bi znova oživili svoje ambicije v boju za naslov državnega prvaka. Prvi derbi sezone se je v Stožicah končal z neodločenim izidom 1:1.

Ljudski vrt je pripravljen na drugi večni derbi te sezone. V prvem sta se Maribor in Olimpija pomerila v Stožicah pred okoli 6000 navijači. Takrat zmagovalca ni bilo, tekma se je končala z neodločenim izidom 1:1.

Maribor ima po 13 odigranih tekmah pred večnim tekmecem pet točk prednosti, vendar v derbi prihaja z zelo slabo popotnico. Na zadnji prvenstveni tekmi so vijoličasti proti Kopru doživeli pravo blamažo in izgubili s kar 0:4.

Olimpija pa na največjo tekmo, ki jo lahko ponudi slovenski nogomet, prihaja po remiju z aktualnimi državnimi prvaki, nogometaši Celja. Rezultat je bil 1:1. Ljubljančani bodo tako v Ljudskem vrtu iskali zmago, s katero bi zmanjšali zaostanek za Mariborom in znova okrepili svoje ambicije v boju za naslov državnega prvaka.

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