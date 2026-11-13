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Nogomet

Cesar vesel, da se reprezentanca vrača v 'nogometno mesto'

Maribor, 13. 11. 2026 17.25 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
J.B.
Boštjan Cesar pred tekmo s Ciprom

Po petih letih se nogometna reprezentanca vrača v mariborski Ljudski vrt, kjer se bo nocoj v okviru Lige narodov pomerila s Švico. V primeru zmage bi ostala v igri za prvo mesto v skupini, remi pa prinaša odlično izhodišče v boju za drugo mesto.

Ljudski vrt bo po petih letih spet gostil reprezentančno tekmo.
Ljudski vrt bo po petih letih spet gostil reprezentančno tekmo.
FOTO: NZS

Slovenija po veliki zmagi na Škotskem minuli krog trenutno zaseda drugo mesto. Švica je prva s stoodstotnim izkupičkom, varovanci Boštjana Cesarja pa imajo tri točke več od Škotov in so tako na odlični poti, da si zagotovijo (vsaj) drugo mesto in igranje dodatnih kvalifikacij za preboj v elitni razred Lige narodov.

Do selitve v Ljudski vrt je prišlo zaradi katastrofalnega stanja zelenice v Stožicah. To bo prva tekma članske reprezentance na Mariborovem stadionu po petih letih, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v mestu ob Dravi slavila Rusija.

Občinstvo bo 12. igralec

Kot smo že poročali, je statistika Slovenije na tekmovalnih tekmah v prenovljenem Ljudskem vrtu odlična. Od 14 tekem jih je kar deset dobila, le dvakrat pa izgubila. Veseli lahko tudi dejstvo, da je bil stadion že včeraj razprodan.

"Maribor je nogometno mesto. Pričakujem poln stadion, ki bo naš 12. igralec. Verjamem, da bo občinstvo izjemno in da bo dvigalo igralce vseh 90 minut ter da se bomo na koncu skupaj veselili," je o igranju v Mariboru razmišljal Cesar.

V sredini bo manjkal Elšnik

Selektor še naprej ne more računati na poškodovanega Benjamina Šeška, a sta v njegovi odsotnosti v napadu zablestela predvsem Danijel Šturm in Aljoša Matko, ki sta z zadetkoma poskrbela tudi za veliko zmago proti Škotski. Slovenski selektor ima nekaj težav na sredini igrišča, kjer bo pogrešal poškodovanega Timija Maxa Elšnika.

Preberi še Maribor ni razočaral, Ljudski vrt je razprodan
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20.45, Liga narodov:

Slovenija – Švica

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