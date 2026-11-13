Cesar vesel, da se reprezentanca vrača v 'nogometno mesto'

Slovenija po veliki zmagi na Škotskem minuli krog trenutno zaseda drugo mesto. Švica je prva s stoodstotnim izkupičkom, varovanci Boštjana Cesarja pa imajo tri točke več od Škotov in so tako na odlični poti, da si zagotovijo (vsaj) drugo mesto in igranje dodatnih kvalifikacij za preboj v elitni razred Lige narodov.

Do selitve v Ljudski vrt je prišlo zaradi katastrofalnega stanja zelenice v Stožicah. To bo prva tekma članske reprezentance na Mariborovem stadionu po petih letih, ko je v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v mestu ob Dravi slavila Rusija.