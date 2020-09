Vrhunec nogometne tržnice šele zgodaj jeseni?

Najboljši mladi nogometaš na svetu Francoz Kylian Mbappe je pozitiven na novi koranovirus. Izpustil bo obračun Francije in Hrvaške v Ligi narodov, ne bo pa ga niti na nedeljski uvodni tekmi PSG-ja v francoskem prvenstvu. Ta konec tedna ligo začenjajo še Angleži in Španci, Italijani in Nemci pa teden dni pozneje. Zaradi zdravstvene krize so bili premori krajši, prestopni roki pa so se podaljšali. V zadnjih sekundah zadnjega dne avgusta so se v normalnih sezonah sklepali zadnji, pogostokrat odmevni nogometni posli. Zdaj se je ta rok v Angliji prestavil na 16. oktober, v Nemčiji, Franciji, Italiji in Španiji pa na na 5. oktober.