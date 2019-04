Llorente: Bil sem pos*an, mislil sem, da mi bodo sodniki zadetek razveljavili

"Bil sem pozitiven, kar se VAR-a tiče. Roko sem imel povsem ob telesu in ni vplivala na nič. Občutil sem, da me je žoga zadela v roko, toda niti ne vem, s čim sem jo udaril. Pomembno je, da je žoga šla v gol. Toda vse skupaj si ogledujejo s povečevalnim steklom in nikoli ne moreš biti prepričan. Ko je sodnik odšel gledat posnetek, sem bil pos*an, mislil sem, da mi bodo gol razveljavili," je po tekmi z Manchester Cityjem na Etihadu razlagal 34-letni španski napadalec, ki je priložnost na tekmi dobil pravzaprav po sili razmer, potem ko se je v 41. minuti poškodoval do tedaj zelo dobri Moussa Sissoko .

"To je bila nora tekma, neskončna. Ekipa je trdo garala, v zadnjih minutah so močno pritiskali, toda verjeli smo, da se lahko prebijemo v polfinale. Imeli smo tudi srečo, toda uspelo nam je," se je smejalo Llorenteju. Španec je že uperil misli proti polfinalnima tekmama, kjer se bodo Londončani zoperstavili Ajaxu. Nizozemska zasedba je na poti do polfinala izločila favorizirana Real Madrid in Juventus. "Igrali bomo proti neverjetni ekipi, ki goji spektakularen stil nogometa, poleg tega so zelo zreli. Igrajo izjemno. Navdušen sem nad tem, kako zrelo igrajo," je opozoril Llorente, za katerega je to bil drugi zadetek v Ligi prvakov v tej sezoni. Prvega je vknjižil na tekmi osmine finala proti Borussii Dortmund.

