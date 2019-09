Llorente iz Londona na italijanski škorenj

Štiriintridesetletni Fernando Llorente že ima izkušnje v serii A, potem ko je dolgo nosil dres španskega baskovskega kluba Atletica iz Bilbaa, je med letoma 2013 in 2015 igral za Juventus in s torinskim klubom osvojil dva scudetta. Na kratko je nato oblekel dres Seville, s katero je zmagal v evropski ligi, in Swanseaja, preden je zaigral za Tottenham in preteklo sezono nastopil v finalu Lige prvakov. Za zdaj druge podrobnosti prestopa niso znane.

Llorente se je na Twitterju zahvalil Tottenhamu in navijačem, ob tem pa zapisal, da se veseli nove avanture in ima velika pričakovanja ob novih izzivih. Za reprezentanco Španije je odigral 24 tekem in leta 2010 slavil naslov svetovnega prvaka, dve leti pozneje pa je s furijo osvojil še evropski naslov.