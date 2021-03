Lloris po 'čudežu' v Maksimirju: To je sramota

Četa trenerja Joseja Mourinha je očitno dvoboj vzela premalo resno. Čeprav so bili gostje še globoko v drugem polčasu z nogo in pol v četrtfinalu, so v preostanku rednega dela prejeli dva gola, izpadli pa po tretjem v podaljšku. Veliki junak tekme je bil strelec vseh treh zadetkov Mislav Oršić. Hrvaški reprezentant je francoskemu vratarju Hugu Llorisuzadal hud glavobol, ki še traja. Francoz se je posul s pepelom in enako zahteva od soigralcev in strokovnega štaba. "To je sramota. Velika sramota, drugega ni treba reči," je zaL'Equipe priznal Lloris. "Zelo smo razočarani. Sploh ne znam opisati čustev. Šok, jeza, nemoč, razočaranje. Sramota, skratka," je nadaljeval izkušeni francoski vratar, ki pa meni, da je takšen rezultat iz Maksimirja in nenadejan izpad iz Lige Evropa zgolj posledica stanja v klubu. "Upam le, da vsi v slačilnici in tudi v klubu čutijo to sramoto. Vsak je na svoj način odgovoren za to katastrofo v Zagrebu. Že proti Arsenalu v ligi smo bili pod vsako kritiko, kaj šele reči o tej predstavi proti Dinamu. Tekmeci so vzeli le to, kar smo jim mi ponudili."