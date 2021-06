Logan Paul bi se s Floydom Mayweatherjem stepel tudi brezplačno

Amaterski bokser in youtuber Logan Paul je zaupal, da pravilom v boksarskem obračunu s Floydom Mayweatherjem mlajšim ni namenil veliko svoje pozornosti. "Pravil ne poznam. Mislim, da se bova borila v 283-gramskih rokavicah. Mislim, da ščitnikov za glavo ne bo, in mislim, da bo osem rund," je Paul zmedeno povedal ESPN-u. Pravilom se najbrž ni veliko posvečal zato, ker v tem boju vidi predvsem priložnost za velik zaslužek in odlično reklamo. Uradno bo šlo za boj v osmih triminutnih rundah. Glede rokavic in ščitnikov za glavo je Logan imel prav. Pozabil pa je omeniti, da sodnikov na obračunu ne bo.