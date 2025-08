Lokalni derbi v Domžalah pripadel Radomljanom

Lokalni derbi v Domžalah se je končal z zmago nogometašev iz Radomelj. Po dveh porazih proti tekmecem iz Kidričevega in Celja so osvojili tudi prve točke v elitnem ligaškem tekmovanju, Domžalčani pa so še naprej brez njih. Pred tem so klonili proti Ajdovcem in Mariborčanom.