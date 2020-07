Londonski derbi bo odločil o zadnjem potniku v Premier League

Fulham je s skupnim izidom 3:2 napredoval v finale dodatnih kvalifikacij za popolnitev Premier League, kjer jih na državnem stadionu Wembley čaka spopad z enim največjih mestnih tekmecev Brentfordom. Tudi Brentford je s skupnih 3:2 tako kot Fulham odpravil valižanskega nasprotnika, in sicer Swansea City, tako da se bosta na Wembleyju za več kot 180 milijonov evrov vredno napredovanje udarila rivala iz jugozahodnega Londona.

Cardiff, ki je prvo tekmo s Fulhamom sicer izgubil z 0:2, je odlično začel in že po osmih minutah povedel po golu z glavo branilca Curtisa Nelsona. A Valižani so slavili vsega minuto, saj so Londončani nemudoma izenačili prek Neeskensa Kebana. Fulham je nato prevzel pobudo, a se rezultat ni spreminjal do začetka drugega polčasa, ko se je po dveh minutah igre rezervist Lee Tomlin Cardiff spet vrnil v igro in zadel za novo vodstvo.

Z nekaj izvrstnimi posredovanji je svoje moštvo "med živimi" ohranjal tudi vratar Alex Smithies, denimo v 68. minuti, ko je poskus Aboubakarja Kamaraja uspel preusmeriti v vratnico. To je Cardiffu omogočilo zadnji desant na Fulhamova vrata, a jim podaljška kljub nekaj lepim priložnostim ni uspelo izsiliti. Za domače sicer tudi tokrat ni igral poškodovani prvi strelec, Srb Aleksandar Mitrović, ki je tekmo spremljal s tribun.

Cairney: Ta vodstva z 2:0 so malce čudna v glavi

"Niti slučajno ni bilo lepo. To je bil najslabši začetek tekme, ki si ga lahko zamislite. Ta vodstva z 2:0 so malce čudna v glavi. Čutiš, da imaš udobno prednost, a po drugi strani temu tudi ni tako," je zanimiv pogled za Sky Sportsdelil Fulhamov kapetan Tom Cairney. "Ker nismo igrali naše običajne igre, smo se pustili na cedilu, kar klicali smo, da nas pritisnejo. A v drugem polčasu smo iz sebe iztisnili vse, kar imamo, da bi prišli čez črto."

Fulham, ki je redni del sezone sklenil mesto pred Cardiffom, je v play-offu za uvrstitev v Premier League nazadnje zmagal pred dvema letoma, ko je bil boljši od Aston Ville. Bilo je 1:0, medtem ko Brentford na preboj med elito kljub številnim "izletom" na Wembley čaka že kar 73 let. Sezono 2020/21 bodo sicer odigrali na novem stadionu Brentford Community Stadium, ki bo nasledil legendarni Griffin Park. Ta je bil v četrti Hounslow domovanje kluba vse od leta 1904.