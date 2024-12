Lookman: Ne dovolite, da vam neuspehi ustavijo sanje

V Marakešu so v ponedeljek na prireditvi afriške nogometne zveze podelili nagrado za afriškega nogometaša leta 2024. Nagrajenec je postal napadalec Atalante iz Bergama Ademola Lookman. Nigerijec je v letošnji sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že 11 zadetkov in petkrat tudi asistiral. V lanski sezoni je zadel 17-krat in prispeval 10 podaj. Bil je tudi eden izmed najpomembnejših členov pri zmagi Atalante nad Bayerjem iz Leverkusna v finalu Lige Evropa z rezultatom 3:0. Dosegel je hat-trick.

Statistika afriškega reprezentanta FOTO: Sofascore.com icon-expand

Ademola Lookmana so v ponedeljek na podelitvi nagrad v Marakešu v Maroku razglasili za najboljšega afriškega nogometaša leta 2024, potem ko je imel zares izjemno sezono pri Atalanti in reprezentanci Nigerije. Klubu iz Bergama je pomagal do druge lovorike v zgodovini, ko so Italijani slavili v finalu Lige Evropa. Pred tem so osvojili italijanski pokal leta 1963.

"Najprej bi se rad zahvalil bogu za vse, kar sem lahko naredil v svojem življenju. In seveda za vse, s čimer me je blagoslovil. Potem pa bi se naprej zahvalil predsedniku, vsem soigralcem, klubu in seveda državi. Hvala za vso podporo in ljubezen, ki mi jo dajejo. Ta današnja nagrada je blagoslov zame, za mojo družino in za celoten narod. To, da sem najboljši igralec v Afriki ... To je nekaj neverjetnega in zato sem zelo ponosen," je nogometaš dejal ob prevzemu nagrade.

Nekdanji napadalec RB Leipziga, Leicestra in Fulhama je prispeval tudi tri zadetke na poti Nigerije v finale Afriškega pokala narodov, ko jih je tam premagala Slonokoščena obala. "Pred štirimi leti je bila moja kariera v zatonu, sedaj pa stojim tukaj pred vami kot najboljši igralec v Afriki. Ne dovolite, da vam neuspehi ustavijo sanje," je še dodal.

