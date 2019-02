Lopetegui brez dlake na jeziku: S Perezom se ne pogovarjava

Prekinitev sodelovanja z Realom ga je prizadela, a ne razočarala. Ponosen je na prehojeno pot od selektorja španske nogometne izbrane vrste do prvega moža stroke pri 13-kratnih evropskih klubskih prvakih, ki jih je moral zaradi klavrnega začetka sezone zgodaj zapustiti.



Julen Lopetegui je v zanimivem pogovoru za podcast 'El Partidazo' de la cadena COPE odprl dušo in se razgovoril o številnih aktualnih temah. Med drugim tudi o vzhajajoči brazilski zvezdi Viniciusu, kapetanu Reala Sergiu Ramosu in tudi predsedniku 'belega baleta' Florentinu Perezu. "Mnogi niso imeli te časti oziroma privilegija, da poveljujejo tako španski reprezentanci kot tudi Realu. Obema institucijama sem neizmerno hvaležen za ponujeno priložnost. Če sem reprezentančno klop zaradi edinstvene ponudbe zapustil tako rekoč preko noči v trening centru v Krasnodarju tik pred začetkom lanskega svetovnega prvenstva, se je zgodba z Realom končala žalostno, prehitro," je uvodoma dejal 52-letni Bask in nadaljeval: "Ni mi žal za sprejeto odločitev, da zapustim Rusijo in se napotim v Madrid. To sem storil transparentno brez zadržkov, v želji, da se preizkusim na trenerski klopi najboljšega nogometnega moštva na svetu. Edina stvar, ki ne govori meni v prid, je morda trenutek, ko se je omenjeni prestop zgodil. Mnogi so mi zamerili oziroma očitali, da sem oškodoval izbrano vrsto, a katero smo gojili veliko željo po osvojitvi naslova svetovnega prvaka. Toda življenje piše čudne in obenem osupljive zgodbe, zato mi ni žal, da sem storil to, kar sem."