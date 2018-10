Lopetegui o prihodnosti pri Realu: Ne bom umrl

Strateg Barcelone Ernesto Valverde je v zadnjem nastopu pred mediji vztrajal, da kljub temu, da po več kot desetih letih na "el clasicu" ne bo niti Messija in niti Cristiana Ronalda, obračun večnih tekmecev ne bo nič manj vroč. "'Clasico' je obstajal tudi pred Messijem in Cristianom. Pred tem so leteli tudi odojki (v Luisa Figa na Camp Nouu leta 2002, op. a.), bile so napetosti. 'Clasico' je vedno 'clasico'," pravi Valverde.

Real Madrid je sredi tedna v Ligi prvakov premagal Viktorio Plzen (2:1) in slavil prvič na zadnjih šestih tekmah, a to ni sprostilo niti malo pritiska s pleč Julena Lopeteguija. Novinec na klopi trinajstkratnih evropskih prvakov bo ta konec tedna na Camp Nouu najverjetneje zadnjič vodil beli balet, če seveda ne bo uspel slaviti v Kataloniji, kjer zaradi poškodbe ne bo igral prvi zvezdnik Barcelone Lionel Messi.

Morebiten neuspeh na "el clasicu" bi lahko Real poslal celo v spodnji del lestvice Primere Division, a kljub glasnim špekulacijam o njegovi prihodnosti na klopi članskega moštva Reala se je Lopetegui v soboto odločno pomeril s sedmo silo.

'Real Madrid je še vedno živ'

"Pričakujem, da bom še naprej dihal, ne glede na to, kaj se bo zgodilo. Ne bom umrl," je v klubskem centru Valdebebas dejal Lopetegui. "Stoodstotno sem osredotočen na to, da bom jutri pomagal moji ekipi, nič več kot to. Zato ne bom posvetil niti 0,1 odstotka moje energije temu vprašanju. Real Madrid je še vedno živ. Šele oktober je, uspelo nam je nekaj dobrih reči, si ustvarili veliko priložnosti, poskusili pa se bomo še izboljšati in postati učinkovitejši. Pripravljeni smo odigrati tekmo takšnega pomena in takšne zahtevnosti."

V bran Lopeteguiju so v zadnjih dneh stopili številni vidni člani Reala, denimo kapetan Sergio Ramos, vezista Iscoin Toni Kroos... Baskovski trener in nekdanji vratar tako Reala kot Barcelone meni, da se igralci z njegovimi težavami ne obremenjujejo preveč.

PRIMERJAVA

"Zaupajo mi še bolj, kot jaz zaupam njim. Dobro delamo, trdo delamo. Našim navijačem želimo prinesti nekaj veselja, to pa je perfektna tekma za kaj takega. Nič se ne more primerjati s tekmo Real ‒ Barcelona,"je dodal Lopetegui. "Ta tekma je dovolj velika, pomembna in dovolj velik vir motivacije, da ne bodo razmišljali o vseh teh rečeh, ki sicer zanimajo vas. Mi smo osredotočeni na to, da dobro treniramo, se dobro pripravimo in smo v najboljši možni formi za jutrišnjo tekmo. Vemo, da bo naporno, a pripravljeni smo na to, da odigramo izvrstno tekmo."