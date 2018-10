Lopetegui se je že poslovil od igralcev, glavni krivec za težave galaktikov pa Perez?

Nekdanji selektor španske reprezentance in od te sezone novi trener madridskega Reala Julen Lopetegui je še vedno prepričan, da lahko dvigne rezultatsko krivuljo slabih izidov moštva v zadnjem obdobju. A kot kaže, te priložnosti ne bo dobil, saj je po pisanju španskih časnikov že "bivši". Verjetno se tega zaveda tudi sam, saj se je, kot piše Marca, po porazu v Barceloni v garderobi zahvalil igralcem za sodelovanje, jim zaželel vse najboljše in se od njih tudi poslovil.

Marca je ostre kritike namenila tudi Perezu, za katerega menijo, da bi bilo boljše, da bi ostal podpredsednik, nogometne zadeve pa bi prepustil strokovnjakom. Še posebej, ker je moštvo videti utrujeno, brez energije in slabotno. In težava ni v tem, da igralci ne bi bili fizično dovolj pripravljeni, temveč je vse stvar "erozije" kvalitete.

Predsednik madridskega kluba Florentino Perez je bil po porazu na derbiju z Barcelono tako jezen, da ni odšel v garderobo pozdravit igralcev in trenerja, kot je to njegova navada, temveč je ekspresno zapustil Camp Nou. Po sestanku izvršnega odbora kluba bo jasno, kaj prinaša madridska prihodnost. Po neuradnih informacijah naj bi ga nasledil mož z železno roko Antonio Conte , nekdanji trener Juventusa in Chelseaja. Perez naj bi se sestal z italijanskim strategom, ki je brez obveznosti, zato lahko nemudoma sede na vroč madridski stolček. Kot naj bi ušlo v javnost, Real želi trenerja z osebnostjo in zato naj bi bil izbira Conte, ki pa zanimivo nima prav veliko prijateljev med igralci, ki jim je bil v preteklosti šef.

"Ne, Karim Benzema ni golgeter, Gareth Bale ni vodja, niti ni Sergio RamosBeckenbauer, 50 golov Cristiana Ronalda ne bo nadomestil Mariano Diaz in Vinicius ni boljši od Mbappeja," so zapisali pri Marci. Perezu očitajo, da ni preprečil odhoda Zinedina Zidana in nato še Ronalda in da vse skupaj nima zveze z Lopeteguijem, temveč je na vrhu piramide odgovornosti le predsednik, ki ni vlekel pravih potez in ni osvežil in okrepil moštva po kadrovskih spremembah.

Po pisanju Marce bi lahko Real, če ne bo padla odločitev o prvem trenerju, sicer na sredini pokalni tekmi morda vodil Santiago Solari. Argentinec, nekdanji igralec galaktikov, vodi B madridsko zasedbo Real Madrid Castilla.

