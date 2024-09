Lorber in Žinič zapustila Maribor, Koper pripeljal napadalca iz Konga

Vijoličasti, ki so na lestvici mesto za Koprom, so na spletni strani objavili, da sta klub zapustila 20-letni Marcel Lorber in pet let starejši Andraž Žinič.

20-letnik se bo odslej na mestu zveznega igralca dokazoval pri Domžalah, s katerimi je mariborski klub sklenil dogovor o deležu od prihodnjega prestopa, z Žiničem pa so se Štajerci sporazumno razšli. Pogodbo sta imela oba sicer do konca te sezone.

Lorber je za Maribor v članski konkurenci zbral 41 nastopov, v zadnjem času pa ni dobival več toliko priložnosti za igro. Žinič je za vijoličaste nastopil še na dveh tekmah več, moštvo pa je okrepil pred dobrima dvema letoma po prihodu iz Domžal.

Koprski napad okrepil napadalec iz Konga

Isaac Matondo, sicer rojen v Kinšasi, je v preteklosti veliko obetal, med drugim ima nastope za mlajše selekcije francoske reprezentance do 19, 20 in 21 let.